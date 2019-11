Premier League: Benitez bientôt de retour ?

A 59 ans, Rafael Benitez pourrait effectuer dans les semaines à venir un retour remarqué au sein du championnat d'Angleterre. Celui qui a déjà officié sur les bancs de touches du Liverpool FC, de Chelsea, et Newcastle United, est désormais exilé en Chine où il dirige le Dalian Yifang depuis l'été dernier.

Mais son profil plairait beaucoup aux dirigeants de West Ham United, déçus par les résultats obtenus par l'équipe première en Premier League depuis l'entame de l'exercice en cours. Les Hammers pointent à la 16e place du classement, et n'ont surtout plus gagné un match depuis la fin du mois de septembre, ce alors qu'ils doivent recevoir la visite de Tottenham, puis se déplacer dans l'antre de Chelsea, pour leurs deux dernières oppositions du mois de novembre. Le technicien chilien est donc fragilisé, et son homologue espagnol pourrait donc rapidement être sollicité.