Premier League : Beckham intègre le Hall of Fame

Son nom ne fera pas tache. Ce jeudi, David Beckham a intégré à son tour le "Hall of Fame" de la Premier League. Pour rappel, les premiers à avoir eu droit à cet honneur ont été Thierry Henry et Alan Shearer, le mois dernier. L'ancien milieu de terrain de Manchester United, loué pour sa qualité de passe lors de sa carrière de joueur, a su garnir son palmarès au plus haut niveau, parvenant notamment à remporter à six reprises le Championnat d'Angleterre avec les Red Devils (1996, 1997, 1999, 2000, 2001 et 2003) mais également une Ligue des Champions, en 1999, lors d'un triplé avec la Premier League et la Coupe d'Angleterre.

🔴7️⃣

David Beckham is the third United legend to be recognised in the #PLHallOfFame! 👏#MUFC



— Manchester United (@ManUtd) May 20, 2021





"Ravi d'être reconnu aux côtés de ces icônes"



Passé par les plus grands clubs de la planète durant sa carrière de joueur (Real Madrid, AC Milan), le natif de Leytonstone a achevé celle-ci sous les couleurs du PSG, lors d'une rencontre face à Brest le 18 mai 2013. Sondé par la Premier League sur sa présence dans le Hall of Fame, Beckham s'est montré ravi de cet accomplissement. "C’est un honneur d’être intronisé au tout premier Temple de la renommée de la Premier League aux côtés de ces légendes du jeu et du championnat. La Premier League a été une partie si importante de ma carrière et de ma vie et je suis ravi d'être reconnu aux côtés de ces icônes avec lesquelles j'ai joué, concouru et que j'ai admirées", a souligné l'actuel propriétaire de l'Inter Miami.