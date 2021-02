Premier League : Aubameyang voit triple contre Leeds

Le fort joli match entre Arsenal et Leeds, remporté 4-2 par les Gunners, vient de confirmer deux choses : les hommes de Mikel Arteta poursuivent leur renaissance par rapport à leur période catastrophique de novembre - décembre, en se montrant enfin capables de ne pas trop laisser traîner une mauvaise série, comme c'était le cas après trois matchs sans victoire ; et on ne s'ennuie définitivement jamais avec l'équipe de Marcelo Bielsa, qui a presque fait trembler son hôte après avoir été menée 4-0. C'est aussi la métamorphose pour Pierre-Emerick Aubameyang, auteur du premier triplé de sa carrière en Premier League (13eme, 41eme sur penalty, 47eme) et qui aurait même pu signer un quadruplé à l'entame du dernier quart d'heure (76eme).Hector Bellerin a également trouvé la faille avant la pause (45eme), tandis que les visiteurs ont marqué par Struijk (4-1, 59eme) puis Helder Costa (4-2, 73eme). Les occasions n'ont jamais cessé, d'un côté comme de l'autre, alors que Leeds devait faire sans de nombreux absents. Comme ceux-ci ont toujours tort, c'est malheureusement le cas, aussi, pour Alexandre Lacazette qui est resté sur le banc.Son partenaire et néanmoins concurrent Pierre-Emerick Aubameyang est forcément "heureux" (pour Sky Sports) : "Je savais que ce serait un match difficile, ils n'abandonnent jamais. On n'a pas été nerveux, on a bien géré. Ce triplé signifie beaucoup pour moi, je travaille toujours dur et j'ai traversé une période compliquée. Tout le monde m'a donne beaucoup d'amour." Arsenal, dixième, double Leeds. A simple titre d'indication, les Londoniens reviennent à six points de la quatrième place de Liverpool.