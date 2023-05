Premier League : Aston Villa vise du lourd pour le prochain mercato estival !

8e de Premier League, Aston Villa est encore en course pour s’offrir une qualification européenne la saison prochaine. Chose que le club anglais n’a plus connu depuis la saison 2010-2011. Dans l’optique de se renforcer pour faire face aux dures joutes de la Coupe d’Europe, les Villains penseraient à Dusan Vlahovic (Juventus) et Ferran Torres (Barcelone) d’après les informations du Telegraph.

Aston Villa se renforce également en interne

Les deux joueurs sont en manque de temps de jeu respectif. Selon le média anglais, le premier pourrait être retenu par le club turinois alors que le second a un bon de sortie accordé par le FC Barcelone. En plus de préparer un mercato estival qui s’annonce chargé, Aston Villa va se renforcer en interne avec l’arrivée de Mateu Alemany en tant que directeur sportif.