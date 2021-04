Premier League : Arsenal vainqueur avec un doublé de Lacazette

Arsenal n'a plus grand-chose à faire, en Premier League, que de préparer ses joutes de Ligue Europa. A quatre jours de son quart de finale retour sur le terrain du Slavia Prague (après un nul 1-1 à l'aller), les Gunners l'ont plutôt bien fait à Sheffield, archi-dernier du championnat (0-3), mettant fin à une série de quatre matchs sans victoire. Les joueurs de Mikel Arteta sont loin d'avoir été flamboyants, mais l'action de l'ouverture du score d'Alexandre Lacazette est tout de même remarquable, notamment avec cette sublime talonnade dans la course de Dani Ceballos pour son coéquipier français à l'entrée de la surface (33eme).Gabriel Martinelli, qui a bien suivi une frappe repoussée de Nicolas Pépé, a clôturé la marque en seconde période (0-2, 72eme) pour sa première titularisation depuis janvier, avant le doublé d'Alexandre Lacazette en fin de partie (0-3, 85eme). L'ancien attaquant de l'OL a été parfaitement servi dans la profondeur par Partey, puis a parfaitement ajusté le gardien. Désormais à treize buts en championnat, il est largement le meilleur buteur du club cette saison, avec quatre unités de plus que Pierre-Emerick Aubameyang - malade et laissé de côté dimanche soir. Il passe aussi à la septième place du classement en Premier League, dépassant par exemple Vardy."C'était important de gagner, une super soirée, résume l'avant-centre tricolore (pour la BBC). J'ai raté une occasion facile jeudi, donc je voulais marquer." Alexandre Lacazette évoque là sa frappe sur le poteau face au Slavia, alors qu'il a eu tout le temps d'ajuster sa frappe. Il a d'ailleurs inscrit son second but dans une position assez similaire. "La confiance manquait un peu, on sait qu'on a la qualité mais parfois on manque un peu des deux côtés du terrain." Arsenal a au moins le mérite de réintégrer la première partie de tableau, neuvième avec 45 points (à dix longueurs de West Ham, quatrième).