Defeat at Molineux.#WOLARS 🐺 2-1 ⚪️ (FT)

— Arsenal (@Arsenal) February 2, 2021

Arsenal a fini à neuf



2 - Bernd Leno is just the second goalkeeper to be sent off in a @premierleague game for Arsenal after David Seaman against West Ham in November 1993. Shock. pic.twitter.com/YUcnTQRlej

— OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2021

Arsenal n’est plus invaincu en 2021.Au Molineux, les Londoniens avaient le match pourtant bien en mains mais une expulsion de David Luiz a fait basculer la rencontre en faveur des locaux.En ouvrant le score à la 32e minute de jeu en conclusion d’une très belle action individuelle, Nicolas Pépé pensait assurer le plus dur pour son équipe. L’Ivoirien qui n’avait pas été souvent à la fête cette saison se voyait déjà en héros du match.L’arbitre a décidé d’appliquer la double sanction, expulsant le Brésilien, tout en accordant un pénalty aux Loups. Ruben Neves s’est chargé de le transformer avec succès.Au retour des vestiaires, et comme on pouvait s’y attendre, les hommes de Nuno Espirito ont pris le contrôle des débats. Et c’est sans surprise qu’ils se sont retrouvés devant à la marque.L’ancien monégasque a ainsi prouvé qu’à 34 ans il pouvait encore rendre d’excellents services à sa formation.Bernd Leno, le gardien d’Arsenal, n’a pas pu intervenir sur ce tir surpuissant. A la 72e minute, il l’a fait en sortant de sa surface pour neutraliser le danger. Mais, en se ratant totalement, touchant le cuir de la main. L’arbitre ne pouvait que lui adresser un rouge pour cette grossière erreur.Avec deux hommes en moins, Arsenal ne pouvait définitivement plus aspirer à un nul dans cette partie. Les Londoniens ont même eu le mérite de ne pas sombrer totalement, préservant l’écart d’un but au tableau d’affichage. Cela ne suffira pas toutefois pour consoler les supporters de l’équipe,à 8 points des places donnant accès à la prochaine Ligue des Champions.