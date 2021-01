Premier League : Arsenal renverse Southampton

Lacazette, présent dans les bons coups



Marching on in the @premierleague! ✊#SOUARS 🔴 1-3 🔵 (FT)

— Arsenal (@Arsenal) January 26, 2021

Battu et éliminé par Southampton en FA Cup, samedi (1-0), Arsenal a pris sa revanche, ce mardi en Premier League pour le compte de la 20ème journée du Championnat d'Angleterre. Ce match n'a pas été très long à s’enflammer, avec, dès la deuxième minute, un face à face manqué par Alexandre Lacazette. Une minute plus tard, Southampton a été plus clinique, avec l'ouverture du score de Stuart Armstrong d'une belle demi-volée. Le rythme n'a pas connu de baisse par la suite car, six minutes après ce but, Nicolas Pépé, grâce à une belle protection de balle dans son duel, a croisé son tir afin de remettre les deux équipes à égalité, dès la neuvième minute.Logiquement, cette entame furieuse a su connaître un temps faible, par la suite. Cependant, Arsenal a été présent, dans un moment crucial. A cinq minutes de la mi-temps, trouvé par Alexandre Lacazette dans la profondeur, Bukayo Saka est allé se jouer de McCarthy, le gardien adverse, présent hors de sa surface, avant de placer le ballon dans le but vide. Individuellement mieux armés, les Gunners ont triplé la mise, lors de la 73ème minute par l'intermédiaire d'Alexandre Lacazette, encore impliqué. Consécutivement à un centre de Saka vers le second poteau, l'ancien attaquant de l'OL a envoyé le ballon dans le but au prix d'un choc sur le poteau, sans gravité.Avec ce succès, Arsenal grimpe de façon provisoire à la huitième place de Premier League, avec un point de plus qu'Aston Villa. Southamption est lui situé à la onzième place. Samedi, les joueurs de Mikel Arteta, lancés avec une sixième rencontre sans défaite, seront opposés à Manchester United, qui compte 10 points d'avance, à la deuxième place de ce Championnat d'Angleterre.