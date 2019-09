Premier League: Arsenal n’y arrive pas

En déplacement à Watford, dimanche dans le cadre de la 5e journée de Premier League, Arsenal a enchaîné sa 3e rencontre sans victoire (2-2).

Les Gunners, avec Nicolas Pépé mais sans Alexandre Lacazette, ont pourtant mené 2-0 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (21e et 32e), mais les Hornets, plus dangereux durant toute la rencontre, sont revenus au score grâce à Tom Cleverley (54e) et Roberto Pereyra (81e, sp).

Les hommes d'Unai Emery sont 7e, avec deux points de moins que Manchester City, le 2e. Etienne Capoue et ses coéquipiers sont toujours derniers, avec désormais 2 points.