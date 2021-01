Premier League : Arsenal freiné par Crystal Palace

Coup d'arrêt pour Arsenal. Les Gunners ont manqué la passe de quatre en butant contre une formation de Crystal Palace hermétique. Une façon de rappeler que cette formation londonienne reste sur courant alternatif, malgré son rebond pendant la période des fêtes.

Des Gunners inoffensifs

Il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent dans cette rencontre fermée. Confrontés à un bloc bas, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette n'ont jamais trouvé la bonne carburation pour créer des décalages et mettre une vraie pression. L'ancien Lyonnais étant bien muselé, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait passer l'un des rares frissons dans la défense adverse, avec une frappe puissante repoussée de façon peu académique par Guaita suite à une percussion individuelle (20e).



En face, Crystal Palace a fait mieux que défendre. Après avoir bien fermé les espaces, les visiteurs ont aussi su se montrer franchement menaçants sur les phases qui les concernaient le plus - coups de pied arrêtés ou attaques rapides. Tomkins a ainsi trouvé la barre transversale, de la tête, après un coup franc astucieusement joué (39e). Benteke a ensuite contraint Leno a sortir le grand jeu sur un autre coup de casque puissant (41e). Bref, Palace était cohérent. Arsenal, décevant. Après la pause, la bande à Arteta a continué à tenir le ballon sans en faire grand chose. Une copie insuffisante pour espérer mieux dans une configuration d'attaque-défense. Entre le 11e et le 13e de Premier League, séparés d'un petit point, le score n'a pas évolué. Un nul bien nul.