Premier League : Arsenal, encore une saison galère en perspective ?

Comme trop souvent ces dernières saisons, Arsenal a encore déçu lors de l'exercice 2019-20. Malgré une série de cinq victoires de suite en fin de saison dernière, l'équipe londonienne a dû se contenter d'une piètre 8eme place, bien loin des attentes du club et de ses supporters, qui fait qu'il n'y aura pas de compétition européenne à son calendrier cette année. Avec 61 points au compteur, les Gunners ont notamment terminé derrière Leicester (5eme) et West Ham (6eme), qui seront en Ligue Europa, et Tottenham (7eme), qui découvrira les joies de la Ligue Europa Conférence, la dernière création de l'UEFA. Un bilan sportif compliqué à digérer.

White pour stabiliser la défense ?



Actuellement sous contrat jusqu'en 2023 avec Arsenal, Mikel Arteta, l'entraîneur espagnol, a été conservé par ses dirigeants, alors que le club a notamment perdu durant l'intersaison David Luiz (fin de contrat), Dani Ceballos et Martin Odegaard, qui sont de retour au Real Madrid après leur prêt. Pour les remplacer, les Gunners pour le moment misé sur l'arrière gauche Nuno Tavares (8 millions d'euros, Benfica), le milieu Albert Sambi Lokonga (17,5 millions d'euros, Anderlecht) et dernièrement le défendeur central Ben White (58,5 millions d'euros, Brighton). Avec ces renforts, les Londoniens espèrent donc passer un palier, eux qui auront un calendrier allégé par rapport à certains.

Un menu copieux en août

Interrogé sur ce dernier, Arteta n'a pas caché être très heureux de pouvoir le compter désormais dans ses rangs. Alors que le groupe professionnel n'a pour le moment pas énormément changé, l'Espagnol ambitionne sans doute pouvoir surfer sur la même vague que l'an dernier et pourquoi pas réaliser un début de saison canon. Mais, après Brentford, ce sont ensuite Chelsea et Manchester City qui seront au menu des Gunners... Attention à l'indigestion en août donc. Pour l'heure, on voit donc mal comment Arsenal pourrait s'éviter une nouvelle saison compliquée, alors que ses concurrents se sont également renforcés. Eléments de réponse dans les prochaines semaines.