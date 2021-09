Un North London Derby, oui, mais à sens unique. Notamment, en première période où un Arsenal méconnaissable d'efficacité n'a fait qu'une bouchée de son voisin de Tottenham. Dès la 12e minute et suie à une belle inspiration signée Odegaard, Saka était alimenté à droite et centrait devant le but.. Aubameyang doublait le score d'une frappe croisée du gauche quelques instants plus tard, avant que Tottenham ne coule à l'Emirates peu après la demi-heure de jeu.Tout partait d'une perte de balle de Kane, laquelle profitait à Buyako Saka.Et après la leçon du premier acte, les Gunners mettaient constamment la pression sur les Spurs dans le second. Kane s'offrait cependant une occasion de réduire la marque à l'heure de jeu, mais Ramsdale s'interposait devant l'attaquant anglais. C'est Son qui lançait une révolte bien tardive et surtout insuffisante avec une réduction du score anecdotique en toute fin de match suite à un bon centre de Reguilon. 3-1, score final, Arsenal profite du derby du nord de Londres pour bien lancer sa saison. Tottenham aura, en revanche, du mal à s'en remettre.