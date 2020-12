Premier League : Arsenal continue de couler

La situation s'empire pour Arsenal. Perdre à Everton n'est plus une surprise pour ces Gunners (2-1). Mais ça fait partie d'une réalité beaucoup trop triste pour les joueurs de Mikel Arteta, qui avait laissé Alexandre Lacazette sur le banc au profit de Nketiah, en l'absence de Pierre-Emerick Aubemayang forfait, et remplacé également au coup d'envoi Bellerin par Maitland-Niles. En première période, les Londoniens se sont encore montrés d'une inoffensivité gênante, et leur égalisation sur un penalty de Nicolas Pépé (35eme) était presque un petit miracle après l'ouverture du score de... Rob Holding contre son camp, malheureux au duel avec Calvert-Lewin (22eme). Mais Yerry Mina, d'un coup de tête sur corner, redonnait logiquement l'avantage aux Toffees juste avant la pause (2-1, 45eme).



Si le visage d'Arsenal était enfin meilleur au retour des vestiaires, avec une énorme occasion pour David Luiz sur le poteau (53eme), le score n'a plus bougé. Everton est deuxième en attendant le résultat de Tottenham, dimanche contre Leicester, et Arsenal est toujours quinzième... Les débuts de saison s'ancrent toujours plus parmi les pires de l'histoire du club. Désormais, il faut remonter à 1975 pour voir aussi peu de points glanés par les Gunners après quatorze journées (quatorze points, contre douze unités il y a 45 ans).



C'est déjà la huitième défaite de la saison, et c'est "très similaire aux semaines précédentes", selon Arteta (pour la BBC) : "On essaie, on domine, mais on perd sur des moments décisifs. On a des occasions, mais le dernier tir ou la dernière passe ne va pas dans notre sens. Ce n'est pas une excuse, on continue de croire en ce qu'on fait. Nous avons besoin de gagner des matchs, et ça n'arrive pas." Plus tôt, Manchester City avait réussi, à l'inverse, à se remettre la tête à l'endroit en gagnant à Southampton (0-1) grâce à un but de Sterling. Toutes proportions gardées par rapport à la décrépitude d'Arsenal, bien sûr.