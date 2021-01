Premier League : Allan Saint-Maximin fait son grand retour

🎙 Steve Bruce ahead of #AVLNEW:

"The good news for everybody is that Saint-Maximin is in the squad. He's trained well all week and his fitness levels are very, very good. We have to get the balance right and I wouldn't expect him to be starting but he'll be in the squad." pic.twitter.com/X6rURqBTmN



Une absence à plusieurs motifs

Enfin ! Allan Saint-Maximin fait son grand retour dans le groupe de Newcastle après trois mois d'absence. Les Magpies vont affronter Aston Villa samedi à 21 heures, pour un match en retard de la 11eme journée de Premier League. C'est leur entraîneur, Steve Bruce, qui a annoncé la présence du Français dans le groupe retenu pour cette rencontre lors de la conférence de presse d'avant-match organisée vendredi. Le joueur de 23 ans a repris le chemin de l'entraînement cette semaine et affiche uned'après Steve Bruce.. L'ailier débutera donc probablement sur le banc, ou pourra espérer une entrée en cours de match.Absent depuis le 21 novembre 2020, beaucoup de rumeurs ont circulé à propos du motif.Et pour cause, lors d'une conférence de presse en décembre, Steve Bruce avait annoncé que deux Magpies étaient positifs et qu'il y avait quelques complications. Le lendemain, Sky Sports avait alors dévoilé le nom d'Allan Saint-Maximin. Le principal concerné avait par la suite rapidement démenti cette information sur ses réseaux sociaux. Désormais, la raison de son absence n'a plus d'importance. Le groupe de Newcastle est content de pouvoir retrouver Saint-Maximin dans ses rangs. Une nouvelle qui ravit également les supporters du club, déjà enjoués d'avoir constaté que le Français était de retour aux entraînements. Avant son absence, l'international espoirs avait été impliqué sur deux buts en huit rencontres.