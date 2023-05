Premier League : Alexander-Arnold livre un témoignage fort sur la pression dont sont victimes les jeunes joueurs

Trent Alexander-Arnold prend une position forte. Le jeune latéral de Liverpool a dénoncé dans une interview accordée à la BBC la pression que doivent supporter les joueurs lors de leur formation dans les académies. Formé chez les Reds, l’international anglais a tout connu avec son club de cœur. S’il garde un bon souvenir de ses années, il regrette le manque de soutien dont peuvent être victimes les stars de demain : « Chaque année, tu te bats pour un contrat, tu te bats pour ton rêve. Je crois que c'est assez rare de voir ça dans un secteur. Un avocat ne se bat pas pour être avocat dès l'âge de six ans en se disant : 'Si je ne suis pas assez bon, l'année prochaine, je ne pourrai plus faire ça. Je pense que chaque année, juste cette pression de voir ce rêve m'être enlevé et que ça soit la décision de quelqu'un d'autre, c'est fou. Ces clubs demandent beaucoup trop à des jeunes joueurs dès l'âge de 6 ans. Ces académies ne sont même pas préparées pour aider les joueurs après coup. C'est vraiment une erreur »

"Je trouve ça un peu triste, honnêtement"

S’il a réussi son rêve, Trent Alexander-Arnold espère que son témoignage pourra amorcer un changement de mentalité dans les centres de formation : « Quand je repense à mes années à l'académie, je souris parce que j'ai passé du bon temps, j'ai aimé ça et ça m'a amené là où j'avais besoin d'être. Je me souviens avoir grandi comme joueur, comme personne. J'ai tout donné, tout sacrifié et ça valait la peine. Mais il y avait 15 ou 16 autres mecs, qui ont fait exactement la même chose que moi et qui n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Je trouve ça un peu triste, honnêtement. J'espère être capable d'amener un bon changement au sein du football sur ce sujet-là »