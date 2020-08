Premier League : Alexander-Arnold élu meilleur jeune de la saison

Un palmarès déjà impressionnant

Une évidence ou presque. Au terme d'une saison qui l'a vu être couronné du titre de champion d'Angleterre avec Liverpool, Trent Alexander-Arnold a été élu meilleur jeune de l'exercice 2019-2020, où il a compilé quatre buts et treize passes décisives. Pour lui, c'est une récompense de plus dans une armoire à trophées qui commence joliment à se garnir. Formé sur les bords de la Mersey côté Reds, où le gamin de 21 ans y est né également, le défenseur est très vite monté en gamme par la suite. Titularisé pour la première fois chez les professionnels en League Cup contre Tottenham (le 25 octobre 2016), l'Anglais qui possède également la nationalité américaine, a déjà une solide expérience de la Premier League. Quatre-vingt treize rencontres disputées pour être précis, un nombre qui s'élève à cent trente-quatre toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, le Red marque, et surtout fait marquer comme l'an dernier où Liverpool avait renversé le Barça grâce à un éclair de génie de son jeune latéral sur corner en demi-finale.Vainqueur de la coupe aux grandes oreilles l'an dernier, finaliste lors de l'édition 2017-2018 auquel il faut ajouter une Supercoupe de l'UEFA en 2019, Trent Alexander-Arnold ne traîne pas en chemin en Europe, ni même en Premier League où Liverpool vient d'être sacré cette saison, après trente ans d'absence. À seulement 21 ans, le jeune droitier s'est classé 19eme du ballon d'or l'an dernier et deuxième du Golden Boy en 2018. Depuis deux ans et son intégration chez les Three Lions, la sélection anglaise, il a disputé neuf matchs dont un en match de poule contre la Belgique (défaite 0-1) lors de la Coupe du monde en Russie. Lié jusqu'en 2024 avec les Reds, Trent Alexander-Arnold a encore de longues années devant lui pour devenir l'une des plus grandes références à ce poste.