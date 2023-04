Premier League : à la lutte pour le maintien, Leicester licencie Rodgers

24 heures après la nouvelle défaite de Leicester contre Crystal Palace (2-1), les dirigeants de l'équipe championne d'Angleterre en 2016, ont décidé de mettre fin à leur collaboration avec l'ancien coach de Liverpool.

19e et avant-dernier de Premier League, les Foxes ont encaissé ce week-end leur cinquième défaites en six matchs. Une situation inconfortable, alors qu'il ne reste que 10 rencontres de Premier League, ce qui a forcé les dirigeants à prendre une décision. "Les performances et les résultats de la saison en cours ont été inférieurs à nos attentes communes. Nous avions cru que la continuité et la stabilité seraient essentielles pour corriger notre trajectoire (...) Malheureusement, l'amélioration souhaitée ne s'est pas concrétisée et, avec 10 matchs restants de la saison, le Conseil est obligé de prendre des mesures alternatives pour protéger notre statut de Premier League. La tâche qui nous attend dans nos 10 derniers matchs est claire. Nous devons maintenant nous rassembler - fans, joueurs et staff - et montrer l'équilibre, la qualité et la lutte pour assurer notre position en tant que club de Premier League", ont-ils annoncé dans un communiqué.

Au club depuis maintenant quatre ans, Brendan Rodgers a fait accéder Leicester à une nouvelle dimension. Parmi les coachs les plus titrés de l'histoire du club, c'est sous ses ordres que les Foxes ont décroché leur premier titre de FA Cup en 2021 et le titre de Community Shield la même année. L'année dernière, les coéquipiers de Jamie Vardy étaient parvenus à accéder à leur première demi-finale européenne en atteignant le dernier carré de Ligue Europa Conférence. Un parcours que n'a pas manqué de rappeler le club, au moment de lui dire au revoir. "Les réalisations de l'équipe sous la direction de Brendan parlent d'elles-mêmes - nous avons vécu certains de nos meilleurs moments de football sous sa direction et nous lui serons toujours reconnaissants, ainsi qu'à son équipe, pour les sommets qu'ils nous ont aidés à atteindre sur le terrain", déclare le président du club dans son communiqué.