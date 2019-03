Premier League: A Everton, Liverpool perd sa première place

Pas de vainqueur entre Everton et Liverpool au terme du 200e derby de la Mersey en championnat (0-0, 29e journée de Premier League). A Goodison Park, Toffees et Reds n’ont pas été capables de trouver le chemin des filets.

Si c’est un résultat globalement satisfaisant pour les locaux, les conséquences sont en revanche beaucoup plus dramatiques pour Liverpool qui laisse la tête de la Premier à Manchester City, avec un point de retard sur les Skyblues.

It ends 0-0 in the 233rd Merseyside derby. #EVELIV https://t.co/lGIixwCJAt