Premier League : 5 remplacements par match autorisés à partir de la saison prochaine

Les dates du mercato estival dévoilées



Premier League Shareholders met today and discussed a range of matters.

Clubs agreed to change the rules relating to substitute players. From next season, clubs will be permitted to use five substitutions.



Full statement: https://t.co/Ub985Gl3Lj pic.twitter.com/T27WXiXbUM



— Premier League (@premierleague) March 31, 2022

Deux ans après tout le monde, la Premier League va s'y mettre. Ce jeudi, dans un communiqué officiel, l'instance a annoncé que les clubs de l'élite du Championnat d'Angleterre pourront effectuer cinq remplacements par match, à compter de la saison 2022/23. ", informe la Premier League. Jusqu'alors, dans les 5 grands championnats européens - Liga, Serie A, Bundesliga et Ligue 1 - la Premier League était la seule à ne pas avoir mis en place cette mesure.Cependant, cette nouvelle règle avait été expérimentée lors de la fin de la saison 2019/20 en raison de l'accumulation de matchs engendrée par la pandémie de coronavirus. Entre-temps, à l'inverse de certaines compétitions européennes et championnats européens, la règle était revenue à 3 changements, dans l'optique de ne pas avantager les clubs avec des effectifs conséquents. Dans son communiqué,En outre, l'instance va cesser de tester les joueurs et le personnel deux fois par semaine dès lundi. Désormais, seules les personnes symptomatiques devront être testées.