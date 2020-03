Comme tous les autres championnats européens, la Premier League est actuellement à l’arrêt. En raison de la pandémie coronavirus qui ne cesse de s’étendre, la date de la reprise reste méconnue. Il y aurait même une possibilité pour que la compétition soit totalement suspendue, faute de temps pour rattraper les journées restantes. Mais, quid alors du titre de champion ? Liverpool, qui est actuellement en tête du classement, avec une avance de 25 points sur le second, doit-il être sacré ? Un certain Wayne Rooney pense que oui.

« On ne peut pas leur retirer le titre »

Bien qu’ayant évolué par le passé à Manchester United et à Everton, les deux principaux rivaux des Reds, l’ex-international anglais juge qu’il serait injuste de priver les Merseysiders d’un trophée qu’ils sont sûrs de remporter à 99%. « Liverpool remportera la Premier League. Ils ont été fantastiques du début à la fin. Ils ont tellement travaillé et méritent ce titre. Pouvez-vous imaginer attendre 30 ans et se le faire retirer comme ça? », a-t-il déclaré à The Times. L’actuel buteur du Derby County a ajouté en indiquant qu’il est « impératif de terminer la saison en cours, quitte à déborder sur les dates de la suivante ».