Pour Neville, Ronaldo doit garder sa frustration pour lui

La star portugaise semblait agacée après le match nul des Red Devils 1-1 contre Everton à Old Trafford, dans un match où il est sorti du banc mais n'a pas réussi à empêcher son équipe de perdre deux points à domicile. "Cristiano est-il contrarié quand il ne joue pas ?", a déclaré Neville sur Sky Sports. "Cristiano est-il contrarié lorsqu'il ne marque pas ? Oui. Cristiano s'énerve-t-il quand l'équipe ne gagne pas ? Bien sûr. Nous savons ces choses. Il n'a pas besoin de le prouver."

"Ronaldo génère des tensions"

"Il quitte le terrain en marmonnant pour lui-même, ce qui jette des questions en l'air. Qu'est-ce qu'il dit ? Contre qui est-il en colère ? Cela ne peut que revenir au manager. Cristiano est assez intelligent pour savoir que des actions comme celle-là vont mettre une pression réelle sur le manager, plus que celle qu'il subit déjà. C'est ce que c'est, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être géré dans les deux prochains mois. Cristiano ne va pas toujours marquer et il ne peut peut-être pas jouer tous les matchs. Mais s'il s'en va comme ça, cela va mettre une pression énorme sur Solskjaer. Ole doit être égoïste, il doit s'assurer qu'il gère Cristiano de la bonne façon. Je pense qu'il lui parlera et lui dira : "Écoute, si on doit faire ça, faisons-le dans le vestiaire", a asséné Neville.