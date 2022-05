Pour Neville, Lingard ne mérite aucun hommage

Lors du dernier match à domicile de la saison contre Brentford, Ralf Rangnick a choisi de laisser Jesse Lingard sur le banc, même s'il est clair qu'il quittera le club cet été. Beaucoup pensent que c'était dur de la part de l'entraîneur de ne pas laisser un diplômé de l'académie qui a gagné des trophées avec le club jouer à Old Trafford une dernière fois, mais Neville ne le voit pas de cette façon.

Lingard ne mérite pas d'hommages

"On a dit beaucoup de bêtises à propos de Lingard. Il est au club depuis longtemps et a fait du bon travail", a dit Gary Neville sur Sky Sports. "Mais j'ai vu Bryan Robson et Steve Bruce ne pas jouer leurs derniers matchs pour le club et ne pas recevoir d'adieux en finale de coupe. Ils étaient tous deux de grands capitaines et l'un d'entre eux est probablement le plus grand capitaine que Manchester United ait jamais eu. Ils n'ont pas eu les adieux qu'ils voulaient, alors je ne suis pas sûr que Lingard le mérite."