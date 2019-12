Pour Klopp, « Messi est le meilleur de tous les temps »

Les Reds de Liverpool espéraient obtenir lundi leur premier Ballon d’Or depuis 2002 et la consécration de Michael Owen. En vain. Alors que sept de leurs joueurs figuraient parmi les nommés cette saison, il n’y a pas eu finalement de récompense pour les Merseysiders durant cette soirée. Le défenseur Virgil Van Dijk est celui qui s’est le plus rapproché du Graal, mais il s’est fait devancer par l’inusable Lionel Messi. Et ce, pour sept petits points seulement suite au décompte des votes. Klopp : « Messi l’a gagné six fois et c’est à juste titre »

Ce mardi, c’était donc un peu la soupe à la grimace du côté de Melwood. Toutefois, Jurgen Klopp, le coach des champions d’Europe, a été assez classe en félicitant le vainqueur. L’Allemand a même reconnu que « la Pulga » était bien le plus fort de tous, et de toutes époques confondues. « La décision est prise par les journalistes et c'est ainsi que les gens le voient. Ce n'est absolument pas un problème. Lionel Messi est probablement le meilleur joueur que j'ai vu de ma vie. Maradona, mais j’ai plus souvent vu jouer Messi. Lionel en a remporté six à juste titre. Même si vois les choses légèrement différemment », a affirmé le manager du leader de la PL, ce mardi. Enfin, Klopp a aussi tenu à consoler son défenseur hollandais en indiquant qu’il ne se souvient « vraiment pas d'une saison plus impressionnante de la part d’un défenseur. Cela aurait été bien aussi si Virgil l'avait remporté. »