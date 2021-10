CR7 s'associe à Peter Lim, propriétaire notamment du FC Valence, pour un nouveau projet. La relation entre Cristiano Ronaldo et Peter Lim est plus qu'une simple amitié. Ils sont également de proches associés en affaires et ont annoncé la création d'une nouvelle entreprise appelée ZujuGP. Il y a quelques années, la société de Lim, Mint Media, est devenue propriétaire et gestionnaire de tous les droits d'image de Ronaldo, hormis ceux générés par le club dans lequel il joue à un moment donné.

Un nouveau business pour CR7

Ronaldo a annoncé lundi que sa nouvelle entreprise avec Lim sera la plateforme ZujuGP qui vise à unir le football, la technologie et la communication. "Vous ne verrez plus jamais le football de la même manière", peut-on lire dans un communiqué de l'entreprise. "Inscrivez-vous à ZujuGP et embarquez dans ce voyage avec nous", a déclaré Ronaldo sur ses réseaux sociaux.