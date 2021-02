Porté par Mahrez, Manchester City enchaîne / Premier League (J16)

On ne va pas se mentir : à ce rythme-là, Manchester United, Liverpool et les autres ne reverront certainement plus Manchester City. La formation de Pep Guardiola est une machine beaucoup trop rodée pour ce type de situation. En s'imposant à Goodison Park lors d'un match en retard de la 16e journée de Premier League, elle a conforté un fauteuil de leader dans lequel elle était déjà installée en toute décontraction, portant son avance sur son premier poursuivant, l'autre club mancunien, à 10 points. Un gouffre.

Le bijou de Mahrez

Ce match contre l'équipe sensation du début de saison, City l'a dominé dans les grandes largeurs avec son mode d'action habituel : une possession écrasante bien-sûr (71%), mais aussi des changements de rythme, de la variété et un zeste de verticalité. Et s'il fallait ressortir un homme dans le récital, Riyad Mahrez mériterait une mention.

Parfois snobé par Guardiola, le champion d'Afrique a été de tous les bons coups. C'est sur son centre mal dégagé que l'irrésistible Foden a trouvé l'ouverture à la demi-heure de jeu (0-1, 32e). C'est lui, surtout, qui a redonné l'avantage aux Light Blues sur une merveille de frappe enroulée poteau rentrant (1-2, 63e), après que les Toffees aient refait surface par le remuant Richarlison en fin de première mi-temps (1-1, 37e). Et c'est lui, enfin, qui a amorcé un jeu en triangle avec Gabriel Jesus et Bernardo Silva, dont l'enchaînement dribble-frappe a fait mouche (1-3, 77e).

Avant et après cela, le leader aurait pu scorer davantage avec un peu plus de réalisme, mais la formation de Carlo Ancelotti a eu quelques situations, elle aussi. Sans conséquence. City poursuit son cavalier seul.