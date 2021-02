Pogba toujours sur le départ ? L’avis de Solskjaer

En fin de contrat à Manchester United en 2022, Paul Pogba continue à être annoncé comme probable partant au terme de l’exercice en cours. Cette semaine, l'un de ses frères s’est notamment exprimé à ce sujet en rappelant que les dirigeants du club anglais sont dans l’obligation de le vendre cet été s’ils ne veulent pas le voir partir libre dans un an. En outre, aucune discussion n’a encore été entamée pour une prolongation de son bail.

« Pogba reprend du plaisir avec MU »

Solskjaer n’ignore pas tous ces bruits qui circulent à propos de son joueur vedette. Mais, il se veut serein, car convaincu qu’il n’y a aucune inquiétude à se faire au sujet du champion du monde tant que ce dernier est épanoui sur le terrain. « Les spéculations sur Paul seront toujours là, mais nous avons un bon dialogue ouvert avec Paul et ce dont nous parlons et comment nous voyons cette situation reste entre nous, a-t-il répondu. Je suis juste heureux qu’il soit concentré et qu’il joue vraiment bien et qu’il soit lui-même heureux. C’est important. Vous pouvez maintenant voir Paul prendre beaucoup du plaisir avec le maillot rouge.»

Interrogé ensuite sur le retour en grâce du Frenchie et le rôle qu’il a joué dans cette transformation, le manager des Red Devils a indiqué : « Je pense que vous devriez demander à Paul ce qu’il a fait. Parce que la réponse est que Paul s’est vraiment arraché, il a travaillé dur, sur sa forme physique notamment. Je l'ai dit maintes fois qu'il a eu une mauvaise saison la saison dernière avec des blessures et il a eu Covid cette saison et une blessure, mais il travaille vraiment dur et joue dans une équipe qui joue bien. Il est une grande source d'inspiration pour tout le monde ». Des propos élogieux qui ont de quoi booster encore plus « La Pioche ».