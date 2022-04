Pogba, Scholes en dit plus sur son avenir

Alors que son contrat expire dans quelques semaines, Paul Pogba se dirige bien vers un départ de Manchester United. Un dénouement attendu, mais qui n'en reste pas moins décevant aux yeux de Paul Scholes, qui reconnait les qualités du champion du monde après avoir été longtemps critique à son égard.

Scholes défend Pogba : "Les gens le voient de la mauvaise façon"

"C'est décevant, il semble qu'il va partir, a lancé le consultant anglais dans des propos accordés au média The Sun. Il ira quelque part, un manager le prendra en main, et je pense qu'il retrouvera son meilleur niveau, le même qu'à la Juventus. Pour une raison quelconque, à Manchester United, ça n'a pas marché. C'est une grosse déception, sur lorsque vous le voyez en sélection. Les gens le voient de la mauvaise façon. C'est un bon garçon, il veut travailler et apprendre. J'espère qu'il va continuer et qu'il va réussir. Nous savons tous qu'il a les capacités et le talent pour devenir un joueur de classe mondiale", a conclu Scholes.