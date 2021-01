Pogba restera à Manchester United si…

Paul Pogba n’a plus que 18 mois de contrat à Manchester United. Pendant longtemps, son départ au terme de la saison en cours paraissait inévitable, mais aujourd’hui ce n’est plus du tout une certitude. Le Français a retrouvé un excellent rendement et tout le monde au club semble être satisfait de sa métamorphose.

Le Français pourrait donc décider de poursuivre son aventure avec MU. C’est ce à ce quoi l’encouragent ses coéquipiers, mais aussi certains suiveurs du club comme Rio Ferdinand. L’ex-légende mancunienne estime que le champion du monde aura tout à gagner en étirant son séjour du côté d’Old Trafford.

« Pogba est enfin heureux à MU »

Lors d'un échange avec certains chroniqueurs sur sa chaine Youtube FIVE, l’ex-défenseur a déclaré que la question de l’avenir de La Pioche ne se posera même plus si United venait à conquérir le titre de champion d’Angleterre en mai prochain. "Chaque fois que je parle à Paul Pogba, il me semble heureux quand il joue régulièrement, a-t-il commencé par déclarer. Quand il joue régulièrement, quand il joue du bon football et quand il gagne. C’est une personne heureuse. Manchester United en ce moment doit être un excellent endroit pour Paul Pogba. S'il gagne le championnat, je pense que ce sera très difficile pour lui de s’en aller. Il voulait venir ici et gagner des choses et ramener MU sur la voie du succès et c’est ce qui est en train de se passer. Je pense que c’est le genre de personne qui voudrait continuer et créer un héritage dans ce club de football."

Le réveil de Pogba est symbolisé par ses buts décisifs inscrits récemment contre Fulham et Burnley et qui sont pour beaucoup dans le retour au sommet de MU en Premier League. Ryan Giggs, un autre ancien de MU, lui a tiré son chapeau pour avoir su retrouver un niveau en adéquation avec son statut.

Solskjaer : "Pogba a très bien joué"