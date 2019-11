Pogba (Manchester United) de retour contre City ?

Paul Pogba entrevoit le bout du tunnel. À l’arrêt depuis le 30 septembre dernier à cause d’un souci à la cheville, l’international français est sur le chemin du retour. Selon les dernières informations émanant d’Angleterre, le champion du monde n’en a plus qu’une pour une semaine d’indisponibilité. Son retour sur les terrains pourrait s’effectuer le 7 décembre prochain lors du déplacement à l’Etihad Stadium pour le choc face à Manchester City. Il risque, par contre, d’être trop court pour les retrouvailles avec José Mourinho à l’occasion d’un palpitant MU-Tottenham (3 décembre).



Depuis l’entame de la saison, Pogba a déjà manqué 11 matchs de son équipe mancunienne, toutes compétitions confondues. Ole Gunnar Solskjaer, son coach, s’est exprimé à son sujet dernièrement en indiquant qu’il avait voulu reprendre trop vite et c’est ce qui expliquerait sa rechute. Ce n’est pas ce que pensent, en revanche, certains suiveurs du club, dont l’ancien joueur Paul Ince. Pour ce dernier, « La Pioche » fait semblant d’être blessé afin de ne plus jouer jusqu’à janvier prochain et un potentiel départ lors du mercato hivernal.