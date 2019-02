Pogba et Martial flambent avant Paris

Manchester United au tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions… à l’époque, le sort pour le PSG avait presque paru clément. Depuis lors néanmoins, José Mourinho a été débarqué au profit d’Ole Gunnar Solskjaer, mi-décembre, et les Red Devils ont repris du poil de la bête. Témoin cette nouvelle victoire signée ce samedi après-midi sur la pelouse de Fulham, pour le compte de la 26e levée de Premier League. La 10e de l’ère Solskjaer, en 11 matches. Seul Burnley ayant quelque peu contrarié les Mancuniens le 29 janvier dernier (2-2 à Old Trafford).

Symbole de ce renouveau des diables rouges, Paul Pogba affiche ces dernières semaines une forme étincelante, justifiant enfin son statut de patron présumé sur le terrain. Du côté de Craven Cottage, c’est lui qui a montré la voie, en trouvant la faille d’un tir puissant et sans angle sur un bon décalage de Martial dans la surface (0-1, 14e). A peine dix minutes plus tard, le même Martial déboulait sur le flanc gauche en partant de son camp, fixait et déposait Le Marchand, l’ancien Niçois, puis s’en allait battre le portier adverse en résistant au retour d’Odoi (0-2, 23e). Du grand art !

Pogba, déjà 8 buts sous Solskjaer

"Tony, c’est l’un des plus grands talents de notre équipe. Ce qu’il a fait aujourd’hui, pour moi c’est normal, je le vois tous les jours à l’entraînement, mais c’est bien qu’il montre ses qualités, c’est vraiment un grand joueur", dixit Pogba à chaud sur l’antenne de RMC Sport. Un Pogba qui en seconde période y est allé de son doublé, pour transformer un penalty obtenu par Mata (0-3, 65e) et ainsi valider son huitième but personnel depuis la prise de fonctions de Solskjaer – contre trois en championnat seulement sous les ordres de Mourinho.

Voilà ainsi les Red Devils au quatrième rang, provisoirement. Assurément de bon augure avant le huitième aller de C1 contre Paris mardi prochain. Même si Paul Pogba, lucide, ne s’enflamme pas. "Ce sera un tout autre match, un autre contexte. Bien sûr, ils vont voir le résultat d’aujourd’hui mais ils seront de toute façon préparés… Et nous aussi !" Le PSG, après deux sorties poussives contre l’OL et Villefranche, tout récemment en Coupe de France, serait bien inspiré d’envoyer à son tour un message à Manchester United. Contre Bordeaux, ce samedi, dans le cadre du 24e acte de la L1.