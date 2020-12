Pogba dévoile la recette du succès pour MU

En s’imposant contre West Ham le week-end dernier (3-1), Manchester United a établi le record du club pour ce qui est des victoires consécutives à l’extérieur en PL. Les Red Devils se sont ainsi remis à l’endroit suite à leur faux-pas contre le PSG en Ligue des Champions. Toutefois, le bilan global depuis l’entame de la saison laisse à désirer, et la propension qu’a l’équipe à mal démarrer les matches préoccupe également ses supporters.

« Il faut être de mauvais perdants »

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont donc besoin de plus constance, que ça soit sur le long d’une rencontre ou avec l’enchainement des parties. Ce n’est qu’à ce prix qu’ils pourront concourir pour les différents objectifs qu’ils visent. Et dans cette optique, le Français Paul Pogba croit connaitre la meilleure façon de répondre présent. «Cela doit être à l'intérieur (de nous). Je veux dire, tout le temps. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre et d'être satisfaits d'une défaite ou d'un match nul, a-t-il tonné dans un entretien à MUTV. Nous devons être de mauvais perdants - c’est ce que nous devons être - et nous voulons toujours gagner. Même 1-0 ou 6-5, nous devons gagner. C’est ce que nous voulons ».

Cette semaine, l’équipe mancunienne dispute deux matches très importants pour la suite de sa saison. Mardi, elle défie Leipzig en Ligue des Champions, puis le samedi d’après, elle accueille Man City en championnat. Pour Pogba, il est impératif d’aborder ce double rendez-vous avec beaucoup d’ambition : « Nous savons que ce sont deux jeux très importants, deux matches décisifs. Nous devons perpétuer cette mentalité de gagner, toujours. C’est le but du club et nous voulons continuer sur cette lancée et ce que nous avons fait en seconde période [contre West Ham]. »