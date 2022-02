Pogba descendu en flèche par une légende mancunienne

De retour aux affaires depuis deux rencontres avec Manchester United, Paul Pogba n'a pas tardé à retrouver le chemin des filets avec un nouveau but inscrit ce mardi sur le terrain de Burnley. Un but qui n'a pas empêché les Mancuniens d'être repris et de concéder le nul sur la pelouse de la lanterne rouge de Premier League. Un résultat qu'un certain Peter Schmeichel impute en partie au milieu de terrain tricolore.

Dans des propos accordés à la chaîne officielle de la Premier League, le vainqueur de la Ligue des champions 1999 devant la cage de United a donc visé le Français. "Je l'avais dit avant la rencontre, Pogba a joué un match fantastique vendredi (face à Middlesbourg, en 16es de finale de FA CUP, ndlr). Si Pogba joue comme ça, on veut qu'il reste, on veut absolument le garder. Mais il a été totalement hors du coup aujourd'hui et on ne peut pas avoir des joueurs qui font ça."

Pas le minimum requis

Du coup, la conclusion du père de Kasper Schmeichel est sans concession : "Ce n'est pas suffisant pour Manchester United. Ici, votre niveau minimum doit être très, très haut. Et c'est le moins que vous devez proposer." Sous-entendu, le niveau de base qu'un joueur mancunien devrait avoir, Paul Pogba ne l'aurait pas. Voilà qui ne devrait pas pousser ce dernier à s'éterniser à Old Trafford.