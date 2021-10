Pogba a snobé Solskjaer

Manchester United a pris le bouillon ce dimanche à Old Trafford. Face à Liverpool, les Red Devils ont été l'ombre d'eux-mêmes et ont rapidement explosé sans parvenir à réagir. Écrasé 0-5 par son meilleur ennemi, United n'a pas pu compter sur un Paul Pogba expulsé après quinze minutes passées sur le terrain. Si le joueur a rapidement voulu passer à autre chose, son attitude après l'incident fait encore parler en Angleterre.

Ainsi que le rapporte The Sun, l'international tricolore s'est excusé auprès de ses partenaires une fois la rencontre terminée. En revanche, le média indique que Pogba aurait "snobé" Ole Gunnar Solskjaer et n'aurait pas adressé un mot à son entraîneur. Laissé sur le banc en première période, le Français était entré à la pause face aux Reds avant de tacler vilainement Naby Keita et de s'en retourner aux vestiaires un quart d'heure plus tard.

En fin de contrat avec Manchester en juin 2022, Paul Pogba ne s'est toujours pas exprimé sur la suite qu'il comptait donner à sa carrière. Si la situation ne s'améliore pas, son séjour à Old Trafford ne devrait pas s'éterniser.