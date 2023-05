Pochettino remplace Lampard à Chelsea

Chelsea n’a pas traîné. Pour sa première saison complète à la tête du club, Todd Boehly a connu un exercice cauchemardesque, les Blues terminant à une piteuse 12ème place en Premier League. Le propriétaire américain n’a pas connu le succès escompté avec ses entraîneurs, limogeant tour à tour Thomas Tuchel puis Graham Potter. Pour finir la saison, Frank Lampard était revenu assuré l’intérim. A peine la dernière journée terminée, Chelsea a nommé le nom de son nouvel entraîneur.



Mauricio Pochettino aura la charge de ramener les Blues vers les sommets la saison prochaine. Le technicien argentin était libre de tout contrat depuis son départ du Paris Saint-Germain l’été dernier. Entraîneur de Tottenham entre 2014 et 2019. Mauricio Pochettino viendra avec un staff élargi, composé de Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jimenez et Sebastiano Pochettino. L’ancien défenseur a signé un contrat de deux saisons.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!