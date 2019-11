Mauricio Pochettino n’est plus l’entraîneur de Tottenham. Dans un communiqué publié ce mardi soir et sobrement intitulé "Mauricio quitte le club", les Spurs annoncent le départ forcé de leur entraîneur argentin, lequel officiait à Londres depuis juin 2014. Une décision motivée par les résultats "regrettables et décevants" de Tottenham, selon le président Levy. Les partenaires d’Hugo Lloris sont actuellement 14e de Premier League.

