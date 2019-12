Philippe Senderos prend sa retraite

Philippe Senderos raccroche les crampons. Le défenseur a joué son dernier match en professionnel ce week-end, avec son club de deuxième division suisse, le FC Chiasso. A 34 ans, le Suisse met un point final à une carrière débutée en 2002, au Servette de Genève, où Lucien Favre le lance à l'époque dans le grand bain. Il connaît ensuite un long parcours en Angleterre. Senderos évolue à Arsenal où il remporte notamment la Premier League en 2004 et la FA Cup en 2005, puis porte le maillot d'Everton, Fulham et Aston Villa. Ces dernières années, il avait rejoint le Grasshopper de Zurich, les Glasgow Rangers puis le Houston Dynamo. Philippe Senderos a également porté le maillot de la Suisse. Avec sa sélection, il a disputé 57 matchs, marqué cinq buts et participé à trois Coupes du Monde (2006, 2010, 2014) et un Championnat d'Europe des Nations (2008).Pendant sa carrière, le natif de Meyrin, en Suisse, a eu l'occasion d'affronter les plus grandes stars du ballon rond, Neymar, Messi, Ronaldo (les deux), Zidane, Henry, Drogba, Rooney, etc. Son ancien coéquipier chez les Gunners, Cesc Fabregas, lui a rendu hommage sur Instagram. « Merci d'avoir fait de moi ton petit frère quand je suis arrivé à Arsenal. Félicitations pour ta magnifique carrière, je suis fier de toi », a-t-il déclaré.