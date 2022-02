Phil Foden : "Kanté, quel joueur !"

N’Golo Kanté fait partie des tous meilleurs milieux de terrain au monde. Ce n’est plus un secret pour personne. Même les adversaires qui l’affrontent en Premier League le reconnaissent volontiers. Un certain Phil Foden a par exemple tenu des propos très élogieux envers l’international tricolore, soulignant sa capacité à se démultiplier sur le terrain.



« C’est… incroyable. Quel joueur ! », s’est exclamé le sociétaire de Manchester City dans une interview à France Football, avant de poursuivre : « Il est partout. Ils sont constamment trois au milieu, un autre et lui. C’est l’un des mecs contre qui c’est le plus dur de jouer au foot, tout simplement ». Des compliments auxquels l’ancien Caennais ne restera certainement pas insensible, même s’il commence à être un peu habitué.



Foden est impressionné par Kanté, mais aussi par Chelsea de manière générale. Il avoue que les Blues ont une façon de jouer qui peut être très pénible, et pas seulement parce qu’ils les ont privés du sacre européen en mai dernier. « C’est l’équipe contre qui c’est le plus dur de jouer probablement, a affirmé l’international anglais. Ils jouent à cinq derrière, réduisent constamment les espaces. Il n’y en a jamais beaucoup entre leurs milieux et la défense, par exemple. Oui, Chelsea, c’est le plus dur. Cette année, on a relevé le défi mais c’est toujours difficile face à eux ».