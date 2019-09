Pépé déjà critiqué, et défendu à Arsenal

C’est peu dire que le transfert de Nicolas Pépé de Lille à Arsenal a été accueilli avec enthousiasme cet été de l’autre côté de la Manche. Auréolé alors d’une saison exceptionnelle avec les Dogues, l’attaquant de 24 ans, cédé par le Losc pour 80 millions d’euros, avait à contenter bien des attentes, de fait, lors de ses premiers pas avec les Gunners. Des attentes auxquelles il peine à répondre, toujours en quête de sa première réalisation à Londres, après six matches, et malgré trois passes décisives au compteur.

Ce jeudi en Ligue Europa, l’international ivoirien n’était pas titulaire lors de la victoire nette d’Arsenal à Francfort (0-3). Entré en cours de jeu, l’intéressé a tout de même délivré une passe décisive à Bukayo Saka, un espoir anglais qui n’a rien à envier à l’ancien Angevin si l’on en croit Martin Keown, ex-défenseur des Canonniers aujourd’hui consultant. "Quand tu penses à la manière dont joue Pépé en ce moment... Ils l’ont payé 80 millions et les jeunes formé au club ont semblé meilleurs que lui ce soir. Regardez le sang-froid de Saka, et la qualité de sa finition devant le but. A 18 ans, c’est incroyable !"

Alors que les tabloïds britanniques commencent aussi à s’impatienter face au mutisme de Nicolas Pépé, Unai Emery, le manager des Gunners, a tenu à défendre son joueur jeudi soir en conférence de presse. "Pépé va s'améliorer", promet le technicien espagnol, soutenu dans son discours par un autre ancien de la maison londonienne, Robert Pirès, auprès de Reuters. "Avec Lille, il était fantastique. La saison dernière, c'était l'un des meilleurs joueurs. Il joue maintenant pour Arsenal en Premier League et il doit s'adapter, ce qui est très difficile. Je tiens à dire aux fans qu'ils doivent être patients car c'est un excellent joueur."