Pep Guardiola voit Liverpool battre le record de points de City

Phénoménal cette saison, Liverpool est bien parti pour remporter la Premier League et priver ainsi Manchester City, champion sortant, de son titre. Les Reds pourraient même pousser le vice jusqu'à battre le record de 100 points amassés en une saison réalisé par les Citizens en 2017/18. Sondé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola estime que les Merseysiders en sont tout à fait capables :

Les Reds peuvent marquer l'Histoire

«Oui, cela peut arriver. Les records sont là pour être battus. Nous avions réalisé cet exploit alors que l'on disait qu'on ne pourrait pas le faire. Et tôt ou tard, le nôtre sera aussi battu. L'histoire en témoigne clairement. Ce n'est pas facile de battre Liverpool, ils ont trouvé un moyen de gagner des matchs sans discontinuer ». Pour rappel, Même les «Invincibles» d'Arsenal de 2003-2004 n'ont récolté que 90 points en 38 matches. Les Reds tenteront donc d'imiter les Gunners en ne perdant aucune rencontre et de faire mieux que City en marquant plus de 100 points. Tout un programme.