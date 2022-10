13 points séparent Manchester City (2ème) de Liverpool (10ème). Toutefois, malgré cet écart important après à peine 10 journées de Premier League, Pep Guardiola a refusé d'enterrer les Reds de Jürgen Klopp dans la course au titre. Les Citizens ont trop eu l'habitude de livrer un duel de premier ordre face à cet opposant pour oublier sa qualité (1 point a séparé les deux formations en 2018-2019 et 2021-2022 en faveur de City). Ainsi, avant le duel à Anfield, dimanche (17h30), le natif de Santpedor a confié se méfier grandement des coéquipiers de Mohamed Salah, qui ont étrillé les Glasgow Rangers en Ligue des Champions (1-7).

"Je connais la qualité qu'il ont", indique Guardiola



"Ils ont toujours été (les principaux rivaux de City, ndlr), ils l'ont toujours été et le seront. Si vous posiez cette question avec 10 matchs à jouer, je dirais que je ne pense pas que Liverpool puisse rejoindre le sommet du classement. Mais étant dans la position où nous sommes maintenant, et avec la Coupe du monde, tout peut arriver. Je connais la qualité qu'ils ont. Ça a toujours été un match difficile et je ne m'attends à rien d'autre. Il l'a toujours été, il l'est toujours et le sera toujours. Je connais leur qualité, leur caractère et eux connaissent les nôtres", a clamé Guardiola en conférence de presse.

Klopp veut priver Haaland de ballons

Dans le camp d'en face, Klopp a une nouvelle fois valorisé City comme la "meilleure équipe du monde", se méfiant forcément de la dynamique étincelante d'Erling Haaland (auteur de 20 buts en 13 matches toutes compétitions confondues). Alors que Pep Guardiola a confirmé qu'il serait en mesure d'affronter les Reds, le technicien allemand a valorisé son talent. "Quand vous jouez contre quelqu'un qui est en ce moment le meilleur buteur au monde, vous devez vous assurer qu'il n'ait pas beaucoup de ballons. C'est ce que nous essayerons, mais évidemment contre City, le problème est que si vous neutralisez Haaland avec trop de joueurs, alors vous ouvrez des espaces pour d'autres joueurs de classe mondiale. C'est un défi, c'est un problème de football et nous allons essayer de trouver une solution", a-t-il expliqué.



Un léger motif d'espoir : le 30 juillet lors du Community Shield remporté par Liverpool face aux Citizens (3-1), Haaland était resté muet pour sa première officielle avec City. Une époque qui semble, déjà, bien lointaine.