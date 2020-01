Pep Guardiola (Manchester City) préfère jouer au golf qu'entraîner United ou le Real Madrid

PEP 💬 I think @LeroySane19 is closer to training with us.

I spoke to him two days ago and he is training with the ball and feels he handled it well.



His knee looks good, so not too much time - maybe a few weeks. pic.twitter.com/phcW5Gguq5



— Manchester City (@ManCity) January 6, 2020

Ancien joueur puis entraîneur émérite du FC Barcelone et actuel boss de Manchester City, Pep Guardiola ne compte pas briser ses allégeances dans le futur en s'installant sur le banc du Real Madrid ou de Manchester United. Le tacticien catalan préférerait encore jouer au golf : « Si je n’avais pas d’offres, j’irais aux Maldives pour me reposer. Enfin, peut-être pas aux Maldives parce qu’il n’y a pas de terrain de golf,», a tonné Guardiola lundi soir en conférence de presse alors que son équipe de Manchester City défie en demi-finale de League Cup Manchester United ce mardi, à Old Trafford. Voilà qui est clair. En attendant, Manchester City défiera le Real en 8es de finale de Ligue des Champions dans quelques semaines. L'occasion de parler golf avec un certain Gareth Bale ?