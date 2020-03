Pep Guardiola (Manchester City) : « Le football nous manque »

Alors que la ligue anglaise a confirmé que la Premier League ne reprendrait pas avant le 30 avril au moins, Pep Guardiola a pris la parole. Le manager espagnol de Manchester City a exhorté les fans de football à suivre les recommandations du gouvernement. Il demande aussi aux supporters de prendre leur mal en patience.

"Nous reviendrons plus forts et... un peu plus gros aussi"

"Le football nous manque. La vie que nous avions il y a quelques jours nous manque, mais il est maintenant temps d'écouter, de suivre nos scientifiques, nos médecins et notre personnel soignant", a déclaré le coach citizien dans le cadre du lancement de la campagne Cityzens at Home. "Vous êtes ma famille du football, et nous allons tout faire pour que vous vous sentiez mieux. Nous reviendrons de cette situation plus forts, meilleurs, plus gentils et... un peu plus gros aussi. Restez chez vous, restez en sécurité", a encore indiqué celui qui a fait un don d'un million d'euros dans la lutte contre le coronavirus.