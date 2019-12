Pep Guardiola (Manchester City) défend ses joueurs : "Nous n'allons pas abandonner"

« Honnêtement, vous devez voir comment les joueurs courent, comment ils se sont battus, comment ils ont essayé d'y arriver, leur langage corporel », a plaidé Guardiola en conférence de presse après la rencontre face aux Magpies. « Nous n'abandonnons jamais. L'équipe est toujours là. C'est ce que je ressens. Vous analysez les résultats, le 2-2. Bien sûr, ce n'est pas bon pour nous. C'est bon pour Newcastle. Je sais que ça ne compte pas, mais je dois analyser la performance et la performance était bonne. » Après son match nul 2-2 de samedi contre Newcastle United, City a été relégué au troisième rang du classement du Championnat anglais et à 11 points de Liverpool, leader , après 14 matches. Les hommes de Jurgen Klopp n'ont perdu que deux points jusqu'à présent, de quoi décourager leurs poursuivants. Mais Guardiola estime que son équipe ne baissera pas les bras, avant un déplacement mardi à Burnley qui précède le derby de Manchester.comment ils ont essayé d'y arriver, leur langage corporel », a plaidé Guardiola en conférence de presse après la rencontre face aux Magpies. « Nous n'abandonnons jamais. L'équipe est toujours là. C'est ce que je ressens. Vous analysez les résultats, le 2-2. Bien sûr, ce n'est pas bon pour nous. C'est bon pour Newcastle. Je sais que ça ne compte pas, mais je dois analyser la performance et la performance était bonne. »

City a établi un record de 18 victoires consécutives en Premier League en remportant le titre en 2017-18, et avait également enchaîné 14 succès de rangs la saison dernière. Guardiola refuse de réfléchir en ces termes cette saison : « Je ne pense pas au nombre de rencontres que nous devons gagner. Il faut juste essayer de gagner la prochaine. La saison dernière, quand nous étions ici, nous ne parlions pas de la Premier League et du nombre de matches à gagner. Ce n'est pas à propos de ça. Maintenant, récupérons et essayons de gagner contre Burnley ».