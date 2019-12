Pep Guardiola bat un record de José Mourinho

Pep Guardiola :

"Les fans peuvent exprimer tout ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas dire que l'équipe au cours des 3-4 dernières années n'était pas incroyable.



Dans le football vous pouvez perdre et gagner. Nous avons eu beaucoup de blessures sur des joueurs importants." pic.twitter.com/1lfJPbOfJX



— Manchester City 🇫🇷 (@MCityFrance) December 29, 2019

Alors que son équipe de Manchester City est distancée dans la course au titre en Premier League et s'apprête à défier le Real Madrid en 8es de finale de Ligue des Champions, Pep Guardiola s'offre un record. Laprès avoir emmené Manchester City vers le succès contre Sheffield United.L'ancien boss du Barça a atteint ce palier symbolique en seulement 134 rencontres dans le championnat de Sa Majesté., qui a remporté sa 100e victoire lors de son 142e match en tant qu'entraîneur de Chelsea. Guardiola a, pour rappel, offert deux titres de champion, une FA Cup, et deux coupes de la Ligue anglaise à Manchester City.