FAW Statment | Datganiad CBDC

— FA WALES (@FAWales) April 23, 2021

Giggs remplacé par Page pour l'Euro

L'information fait l'effet d'une bombe de l'autre côté de la Manche :Selon les informations de Sky Sports, l'actuel sélectionneur du Pays de Galles aurait infligé des lésions corporelles à une femme âgée d'une trentaine d'années à son domicile de Worsley, aux alentours de Manchester en novembre dernier. Il est aussi reproché à Ryan Giggs un comportement coercitif entre décembre 2017 et novembre 2020, ainsi que des voies de fait simple contre une autre femme au cours de l'incident présumé en novembre.. « Nous avons autorisé la police du Grand Manchester à inculper Ryan Giggs pour avoir adopté un comportement contrôlant ou coercitif et d’agression causant des lésions corporelles réelles », a déclaré le Crown Prosecution Service. « Une accusation d’agression par passage à tabac concernant une deuxième femme a également été signalée. M. Giggs comparaîtra au tribunal de première instance de Manchester et de Salford le mercredi 28 avril. Le CPS a pris la décision d’inculper M. Giggs après avoir examiné un dossier de preuve de la police du Grand Manchester. La procédure pénale est active et rien ne doit être publié qui puisse compromettre le droit du prévenu à un procès équitable. »