Paul Pogba rechute et se dirige vers une opération !

"I expect him to be here after the transfer window."

"He'll probably need an operation on his foot." 😕



Ole Gunnar Solskjaer tells @DesKellyBTS that Paul Pogba will require surgery on his foot injury...#BTAllDayer pic.twitter.com/QVzP3Zezbn



— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 1, 2020

Pogba a-t-il repris trop vite ?

L’année 2020 commence très mal pour Paul Pogba. Mercredi soir, l’international tricolore a brillé par son absence lors du choc de Premier League entre Manchester United et Arsenal. Une défection de dernière minute qui est due à une nouvelle blessure au pied. Ole Gunnar Solskjaer, son manager, s’est exprimé à son sujet au coup de sifflet final de la partie pour révéler que son protégé est de nouveau souffrant et qu’il faudra une opération pour soigner cette fâcheuse blessure. Une indisponibilité de plusieurs semaines est donc redoutée pour le Français puisque OGC pense revoir le Tricolore "après la période des transferts".Pogba avait pourtant participé normalement à des rencontres de fin d’année de MU. Contre Watford et Newcastle, il était entré en seconde période et est apparu plutôt en jambes. Il a, en revanche, manqué le déplacement à Burnley. Le problème serait-il apparu à ce moment-là, sachant que c’est aussi un souci au pied qui l’a immobilisé pendant trois mois (entre septembre et dernier) et tronqué toue sa première partie de saison ? C’est l’hypothèse la plus probable qui est avancée Outre-Manche. L’autre théorie, et elle est très difficilement vérifiable, c’est que le champion du monde a de nouveau été laissé côté en attente d’un transfert le concernant. Un scénario serait quand même étonnant au vu du professionnalisme qu’a toujours affiché le joueur et aussi des propos tenus par son manager.