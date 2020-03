Paul Pogba (Manchester United) de retour à l’entrainement mardi ?

Il y avait assurément mieux que timing, mais la nouvelle ne peut que réjouir les supporters mancuniens et aussi le staff des Red Devils. Paul Pogba est attendu ce mardi au centre d’entrainement de Manchester afin de reprendre l’entrainement collectif avec le reste de ses partenaires. Il ne souffre plus de sa blessure à la cheville, celle qui l’avait contracté en fin d’année dernière et qui l’a contraint à se faire opérer.

Reprise différée à cause du Coronavirus ?

Pogba (27 ans) avait déjà effectué des séances individuelles avec l’entraineur adjoint, Michael Carrick. Ayant recouvert une bonne partie de ses capacités physiques, il est donc d’attaque pour effectuer une séance collective. Les hommes de Solskjaer sont attendus donc mardi à Carrington, mais il est probable que le rendez-vous de reprise soit reporté. Comme tous les autres pays européens, l’Angleterre est touchée par le Coronavirus. Le championnat étant à l’arrêt, les clubs pourraient décider de patienter encore un peu avant de reprendre le travail.