Paul Pogba impressionné par Liverpool

Lundi soir, Liverpool a fait un autre pas important vers le titre de champion d’Angleterre en cueillant son 26e succès en 27 matchs de Premier League. Les Reds ont étiré leur série alors qu’ils avaient été dans le dur avec un but de retard au tableau d’affichage à vingt minutes du terme. Rien ne semble en mesure de les arrêter et ce rendement impressionne tous les concurrents. Y compris leurs ennemis jurés. Ainsi, Paul Pogba, l’une des stars de Manchester United, ne s’est pas privé pour louer la machine des Reds. Dans un entretien accordé à ESPN à l’occasion d’un évènement commercial, il s’est même dit admiratif devant ce que réalisent les hommes de Jurgen Klopp. « Ils sont tellement en avance sur tout le monde, a-t-il souligné. Ils n'ont pas encore perdu un seul match cette saison en championnat. Ils ont déjà une main sur le trophée de Premier League. »

Pogba s’incline devant la régularité des Reds

Un Mancunien qui tresse les lauriers à LFC, ce n’est pas courant. Cela peut même valoir à l’intéressé des critiques en interne. Pogba en est parfaitement conscient. Mais, il préfère dire ce qu’il a envie de dire, quitte à choquer. « En tant que joueur de Manchester United et avec la rivalité qu’il y a entre nous, nous ne voulons pas qu'ils remportent le titre. Nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre gagne en dehors de nous, mais en tant qu'amoureux du football et joueur respectueux de l'équipe adverse, Je dois dire qu'ils méritent d'être là où ils sont aujourd'hui, a indiqué La Pioche. Ils ont été encore meilleurs que la saison dernière quand ils ont remporté la Ligue des Champions et la saison d’avant ». Actuellement au repos forcé à cause d’une blessure, l’international tricolore peut s’attendre à un accueil houleux des fidèles d’Old Trafford à son retour à la compétition.