Cette fois, il est bel et bien là. Annoncé sur le retour depuis plusieurs semaines, Paul Pogba a été retenu par Ole-Gunnar Solskjaer pour le déplacement de Manchester United sur le terrain de Watford, ce dimanche (15h00), dans le cadre de la 18eme journée de Premier League. Le milieu de terrain, de nouveau au cœur de rumeurs l’envoyant au Real Madrid,dernier et un nul (1-1) face à Arsenal.Touché à la cheville, le joueur avait dans un premier temps, face à Manchester City, le 7 décembre (1-2). Pas remis à temps, La Pioche avait retardé son retour une seconde fois, après être revenu malade du mariage de son frère, le week-end dernier. « Paul s’entraîne, il est de retour avec l’équipe mais nous allons voir combien de temps sera nécessaire pour qu’il dispute un match », a confié l’entraîneur des Red Devils en conférence de presse.[caption id="attachment_9450253" align="alignnone" width="753"] Paul Pogba a très peu joué lors de la première partie de saison[/caption]Pogba pourrait faire son entrée en fin de match à Watford, avant de prétendre à un peu plus de temps de jeu pour laque MU disputera en l’espace de deux semaines. Viendra ensuite le Mercato d’hiver, durant lequel Paul Pogba ne devrait finalement pas être transféré, comme l’a laissé entendre son agent Mino Raiola, vendredi, lors d’une interview accordée au Telegraph.