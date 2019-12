Paul Pogba à Tours pour un match de charité

Paul Pogba a tenu promesse. "La pioche" est bien sur la pelouse de la Vallée du Cher à #Tours pour le match caritatif en faveur de la Guinée @paulpogba pic.twitter.com/x1zcnRT1YD

— Julien COQUET (@JuCOQUET) 29 décembre 2019

Paul Pogba et ses frères, Florentin et Mathias, était à Tours ce dimanche pour le match de charité, qu'ils ont organisés eux-mêmes, en faveur de la Guinée, le pays de leurs parents. Cette rencontre s'est disputée au profit de l'association « 48 heures pour la Guinée » qui favorise l'accès à l'eau potable et l'éducation dans le pays africain. A cette occasion, près de 10 000 personnes étaient présentes dans les gradins du stade de la vallée du Cher. Sur le terrain, se trouvaient d'une part une sélection française coachée par Paul Pogba et emmenée par Andy Delort et Bryan Bergougnoux et de l'autre, une équipe de joueurs guinéens dont faisaient partie Florentin et Mathias. Si le match a déçu une bonne partie des spectateurs qui s'attendaient à voir des joueurs de l'équipe de France, tels que Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, Paul Pogba s'est, lui, réjouit de cet événement spécial qui a pu aider son deuxième pays.Le champion du monde 2018 pourrait même bientôt se rendre en Guinée pour continuer à aider le pays et ses habitants. «Mes frères y partent souvent avec l'équipe nationale. Moi, avec les matchs, il y a des empêchements, mais on est en train de prévoir ma venue. On prépare ça pour aller dans les villages, dans celui de mes parents, pour aider le maximum », a-t-il déclaré lors d'un entretien avec L'Équipe.