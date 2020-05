Pas de football avant le 1er juin en Angleterre

Le gouvernement britannique a publié lundi un document d'orientation de 50 pages expliquant la manière dont le pays compte assouplir les mesures de confinement et sa levée, qui pourrait intervenir le lundi 1er juin. D'après ce guide intitulé 'Our Plan to Rebuild: The UK Government's Covid-19 Recovery Strategy', les mesures de distanciation sociale resteront de mise. Il s'agit de "permettre que les événements culturels et sportifs se déroulent à huis clos pour être diffusés, tout en évitant le risque de contacts sociaux à grande échelle'', comme l'a rapporté la BBC.

Une reprise à huis clos en Angleterre ?

Une réouverture des cinémas et des salons de coiffure est prévue en juillet, mais le document précise que "certains sites surpeuplés et où il peut s'avérer difficile de mettre en place une distance ne pourront pas encore être en mesure de rouvrir en toute sécurité à ce stade, ou ne pourront être ouverts que partiellement." La reprise des Championnats anglais, si elle a finalement lieu comme prévu, se fera donc sans supporters. La réouverture des enceintes sportives "ne sera possible que bien plus tard, en fonction de la réduction du nombre d'infections", précise-t-on.